W Legii Warszawa do dziś plują sobie w brodę. Robert Lewandowski z Łazienkowskiej do Znicza Pruszków przeprowadził się za mniej niż 5 tysięcy zł. Real Madryt na Takefusa Kubo też zrobił "interes życia". Oddał go za 6 mln euro, a dziś piłkarz wart jest 100 mln euro.