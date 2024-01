Były piłkarz Borussii Dortmund i Chelsea Londyn, który może występować jako skrzydłowy lub ofensywny pomocnik, utrzymuje od dłuższego czasu znakomitą formę. Pomógł reprezentacji Stanów Zjednoczonych wygrać Ligę Narodów CONCACAF w sezonie 2022/23 i został wybrany najlepszym zawodnikiem tej edycji.

Od czasu przejścia do Milanu w lipcu 2023 roku imponuje również we włoskiej ekstraklasie, gdzie w 18 meczach obecnego sezonu zdobył sześć bramek.

Pulisic po raz pierwszy zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza USA ("U.S. Soccer's Male Player of the Year") za 2017 rok, a kolejne - 2019 i 2021.

Teraz wyrównał rekord należący do amerykańskiej legendy w tej dyscyplinie Landona Donovana.

"To zaszczyt zdobyć tę nagrodę ponownie, już po raz czwarty. To był dla mnie niesamowity sezon. Zawsze cieszę się grą w reprezentacji narodowej i zdobywaniem z nią kolejnych trofeów. Oczywiście, przejście do AC Milan również sprawiło, że był to naprawdę ekscytujący rok" - powiedział Pulisic.

Pulisic otrzymał w plebiscycie 53 procent głosów. Drugie miejsce zajął inny piłkarz Milanu - 21-letni Yunus Musah (21,5 proc.).