Decyzję ogłosiła w czwartek piłkarska federacja tego kraju (FPF).

Oświadczenie FPF, która działa w porozumieniu z FIFA i IFAB (organizacją zajmującą się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną), informuje że Portugalska Rada Sędziowska otrzymała upoważnienie do wdrożenia tego środka. Pozwoli to arbitrom na przekazywanie kibicom szczegółowych informacji na temat podejmowanych przez nich decyzji po zapoznaniu się z zapisem VAR. Na stadionie informacje będą przekazywane przez system dźwiękowy obiektu, a osoby oglądające transmisje telewizyjne dowiedzą się o decyzjach dzięki temu przekazowi.

Przepis zostanie przetestowany w rozgrywkach krajowych, w których stosowany jest system VAR. Oznacza to, że zostanie on zastosowany w dwóch ligach zawodowych mężczyzn, lidze kobiecej, Pucharze Ligi, Pucharze Portugalii, Superpucharze i fazie finałowej trzeciej ligi.

Zgodnie z oczekiwaniami władze portugalskiego futbolu w najbliższym czasie wytypują stadiony spełniające warunki do wdrożenia tego środka w pierwszej kolejności.

"To wielkie osiągnięcie dla portugalskiego sędziowania i doskonała wiadomość dla portugalskiej piłki nożnej i ogólnie dla kibiców" - oświadczył przewodniczący Rady Jose Fontelas Gomes.

"Od teraz sędziowie będą mogli wyjaśniać na żywo, co zdecydowali i dlaczego tak postąpili po dokonaniu analizy. W ten sposób wszystkie osoby, które są na stadionie, oglądające mecz, a także te przed telewizorami, będą miały większą wiedzę. To był nasz cel i w rzeczywistości byliśmy pierwszymi, którzy zwrócili się z taką prośbą do FIFA i IFAB" - powiedział.