Pachniało sensacją. W 27. kolejce Bundesligi lider tabeli do 88. minuty przegrywał na własnym stadionie z Hoffenheim 0:1. Końcówka jednak należała do piłkarzy Bayeru Leverkusen, którzy strzelili dwa gole, zdobyli trzy punkty i są na najlepszej drodze do pierwszego w historii klubu tytułu mistrza Niemiec.