Piłkarze wszystkich drużyn mieli wyjść tego dnia na boisko w koszulkach ze specjalnym tęczowym logo. Ten pomysł nie spodobał się zawodnikowi AS Monaco.

Ministra sportu chce ukarać piłkarza i jego klub

Mohamed Camara na znak swojej dezaprobaty zakleił tęczowe logo na swojej koszulce białym plastrem. Zachowanie reprezentanta Mali spotkało się ze stanowczą reakcją ze strony francuskiej ministry sportu.

To niedopuszczalne zachowanie. Miałam już okazję powiedzieć przedstawicielom francuskiej ligi, co o tym myślę. Uważam, że takie zachowanie musi podlegać najsurowszym sankcjom wobec zawodnika i klubu, który na to pozwolił - grzmi Amelie Oudea-Castera.

AS Monaco odcięło się od czynu Camary. Jako klub wspieramy akcję organizowaną przez ligę. Camara nie konsultował z nikim swojego zachowania. To była jego osobista inicjatywa. Odbędzie się z nim wewnętrzna rozmowa na temat tej sytuacji. Nie będę dalej tego komentował - powiedział trener Monako Adi Hutter,