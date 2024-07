Buksa poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Antalyasporze. Polak w lidze tureckiej pokazał się z bardzo dobrej strony. W swoim strzeleckim dorobku zaliczył 16. trafień i był szóstym najskuteczniejszym zawodnikiem w rozgrywkach.

Buksa ma szansę wrócić do Turcji

Po zakończeniu sezonu Buksa wrócił do RC Lens, z którym związany jest umową aż do 2027 roku. Jednak być może w najbliższym czasie napastnik reprezentacji Polski wróci do Turcji.

Jak donoszą tamtejsze media transferem Buksy zainteresowany jest Besiktas Stambuł. Kilka miesięcy temu trenerem tej drużyny był Fernando Santos, ale kiepskie wyniki sprawiły, że były selekcjoner biało-czerwonych został zwolniony.

Aktualnie trenerem Besiktasu jest Giovanni van Bronckhorst. Pod jego wodzą drużyna będzie próbowała zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Europy.