Na razie doniesienia na temat stanu zdrowia ojca Yamala są sprzeczne. Według doniesień kilku źródeł 32-letni Nasraoui został zabrany do szpitala Can Ruti w Badalonie, a jego stan jest krytyczny. Natomiast zdaniem sportowego serwisu "Relevo" Nasraoui został wypisany ze szpitala i wrócił już do domu. Lokalna policja odnalazła kilku świadków zdarzenia.

Reklama

Yamal był gwiazdą Euro 2024

Yamal dorastał w nadmorskim mieście Mataro – robotniczym, wieloetnicznym przedmieściu Barcelony. Był gwiazdą Euro 2024 i został najmłodszym strzelcem gola w historii mistrzostw Europy. Zdobył bramkę w półfinale z Francją (2:1), rozegranym 9 lipca, czyli cztery dni przed swoimi 17. urodzinami.

Hiszpania triumfowała w turnieju w Niemczech po zwycięstwie nad Anglią 2:1 w finale.