Kylian Mbappe latem opuścił stolicę Francji i przeniósł się do Realu Madryt. Zespół Paris Saint-Germain w nowym sezonie musi radzić sobie już bez wielkiej gwiazdy francuskiej piłki. W pierwszej kolejce rozgrywek 2024/25 zrobił to, ale nie bez kłopotu. Mistrzowie kraju wygrali na wyjeździe z Le Havre 4:1, ale do 85. minuty utrzymywał się remis 1:1.