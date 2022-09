Nie będzie ono jednak sprzedawane bezpośrednio na trybunach stadionu lub hali sportowej, tylko o rejonie, gdzie wstęp będą mieli wyłącznie kibice. Ta decyzja to efekt porozumienia między komitetem organizacyjnym a koncernem Budweiser, głównym sponsorem Pucharu Świata z wyłącznymi prawami do sprzedaży piwa podczas turnieju.

Kiedy będzie dostępne piwo?

Tegoroczny Puchar Świata jest pierwszym, który odbywa się w kraju muzułmańskim, w którym obowiązuje ścisły zakaz spożywania alkoholu. To - jak podkreślono - stanowi wyjątkowe wyzwania dla organizatorów wydarzenia sponsorowanego przez dużą markę piwa i często kojarzonego z fanami tego napoju. "Piwo będzie dostępne po otwarciu bramek, czyli na trzy godziny przed rozpoczęciem gry. Kto będzie chciał się go napić, będzie mógł to zrobić. A później, w godzinę po ostatnim gwizdku" - wyjaśniono.

W lepszej sytuacji będą fani przebywający w części głównej strefy fanów FIFA w centrum Dohy. Tam piwo będzie serwowane bez przerwy od godz. 18.30 do 1.00 w nocy każdego dnia 29-dniowego turnieju, który rozpocznie się 20 listopada.

Podczas poprzednich turniejów Pucharu Świata piwo serwowane było w strefach kibica przez cały dzień. "Ściśle współpracujemy z FIFA, która jest w stałym kontakcie z władzami Kataru. Chcemy, aby turniej odbył się zgodnie z lokalnymi przepisami i zwyczajami" - powiedział rzecznik browaru Budweiser AB InBev. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła. Władze Kataru skierowały w tej sprawie wniosek do Najwyższego Komitetu ds. Dostaw i Dziedzictwa. Przez większość dni fazy grupowej turnieju zaplanowane są cztery mecze, przy czym najwcześniejszy rozpocznie się o godzinie 13.00.

Co z meczami w piątek?

Nadal nie wiadomo, jak zostanie rozwiązana sprawa spotkań zaplanowanych w piątki - mecz 25 listopada Walii z Iranem, gdy większość muzułmanów w Katarze będzie gromadzić się w meczetach na cotygodniową modlitwę kongregacyjną. Obecnie w Katarze większość sklepów i restauracji jest zamknięta podczas piątkowych modlitw.

Katar jest państwem, w którym spożywanie alkoholu przez obywateli jest zakazane. W jedynym istniejącym sklepie monopolowym na obrzeżach Doha, zakupów mogą dokonywać jedynie obcokrajowcy posiadający zezwolenia i tylko na użytek domowy. Cudzoziemcy mogą napić się alkoholu w kilkudziesięciu licencjonowanych hotelach i klubach, gdzie kufel piwa może kosztować nawet 18-25 dolarów. Potwierdzono natomiast, że jest już zgoda na sprzedaż bezalkoholowego piwa na trybunach stadionów podczas meczów.