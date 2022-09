Ta koszulka niesie ze sobą przesłanie. Nie chcemy być widoczni podczas turnieju, który kosztował życie tysiące ludzi. Cały czas wspieramy duńską drużynę narodową, ale to nie to samo, co wspieranie Kataru jako kraju-gospodarza - uzasadnił decyzję producent strojów, firma Hummel.

Koszulki zgodne z przepisami

Zaprezentowane w środę stroje to wywiązanie się z obietnicy duńskiej federacji piłkarskiej, że będą one zawierać przesłanie krytykujące organizatorów mundialu, chociaż regulamin FIFA zabrania jakichkolwiek symboli czy deklaracji politycznych na strojach drużyn narodowych. Według ekspertów, duński pomysł jest w zgodzie z wszelkimi przepisami, mimo że jego wymowa jest jednoznaczna.

Koszulki Duńczyków, z charakterystycznymi szewronami na rękawach, miały też nawiązywać do trykotów, w których ich starsi koledzy w 1992 roku sięgnęli po tytuł mistrza Europy, co jest największym sukcesem w historii futbolu w tym kraju.

Dania przejęła rolę lidera

Katar w trakcie przygotowań do rozpoczynających się 20 listopada MŚ był wielokrotnie krytykowany za niewłaściwe traktowanie zagranicznych pracowników, głównie emigrantów z krajów Azji Południowej, wykorzystywanych przy budowanie stadionów, linii metra, dróg i hoteli wartych dziesiątki miliardów dolarów. Dania przejęła rolę lidera wśród europejskich federacji piłkarskich i jej przedstawiciele wielokrotnie wizytowali Katar w celu sprawdzenia, jak faktycznie realizowane są obiecane reformy prawa pracy.

Dania zagra w mundialu w grupie z broniącą tytułu Francją, Australią oraz Tunezją i tylko w tym ostatnim przypadku będzie pełniła rolę "gospodarza", co oznacza pierwszeństwo przy wyborze kolorów strojów.