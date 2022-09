Madrycka rozgłośnia Cadena Ser transmitująca wtorkowy pojedynek z Bragi odnotowuje, że Hiszpanie zawdzięczają awans do czołowej czwórki rozgrywek LN szczęściu i determinacji w końcówce spotkania.

Rozgłośnia zauważa, że piłkarze gości "dużo cierpieli" w spotkaniu z liderem grupy A, który choć kontrolował przebieg spotkania i pewnie grał w defensywie, to pod koniec uległ podopiecznym trenera Luisa Enrique.

W ocenie madryckiej gazety "Marca" awans w końcówce pojedynku w Bradze to przede wszystkim zasługa rozsądnego zachowania pod bramką Portugalii Nico Williamsa, który precyzyjnie asystował przy golu Alvaro Moraty.

"Nico Williams musi pojechać na Mundial" - podsumował wtorkowy pojedynek sportowy dziennik Hiszpanii na swojej stronie internetowej, zaznaczając, że mecz na zakończenie rozgrywek grupy A Ligi Narodów mógł się podobać.

Portugalskie media, niepocieszone wynikiem i brakiem awansu swego zespołu do Final Four, zgodnie twierdzą, że w pojedynku rozgrywanym przed własną publicznością ekipie gospodarzy zabrakło zimnej krwi oraz koncentracji w końcówce spotkania.

Telewizja RTP uważa, że Portugalia mogła nie tylko zremisować i zapewnić sobie awans do półfinału LN, ale nawet wygrać z Hiszpanią. Zauważa, że goście odnieśli "wymęczone zwycięstwo".

Publiczna stacja z Lizbony uważa, że jednym z zawodników, który zawiódł podczas wtorkowego pojedynku był kapitan drużyny Portugalii Cristiano Ronaldo.

Sportowy dziennik "A Bola" surowo ocenia drużynę Portugalii zaznaczając, że grając przed własną publicznością nie potrafiła "wykonać planu minimum, jakim był remis", gwarantujący podopiecznym Fernando Santosa awans do dalszej fazy rozgrywek LN.

Wyniki i tabele grup piłkarskiej Ligi Narodów:

wtorek, 27 września



grupa A2



Portugalia - Hiszpania 0:1 (0:0)

Szwajcaria - Czechy 2:1 (2:1)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Hiszpania 6 3 2 1 8-5 11 - awans do Final Four

2. Portugalia 6 3 1 2 11-3 10

3. Szwajcaria 6 3 0 3 6-9 9

4. Czechy 6 1 1 4 5-13 4 - spadek do dywizji B



grupa B1



Irlandia - Armenia 3:2 (1:0)

Ukraina - Szkocja 0:0



1. Szkocja 6 4 1 1 11-5 13 - awans do dywizji A

2. Ukraina 6 3 2 1 10-4 11

3. Irlandia 6 2 1 3 8-7 7

4. Armenia 6 1 0 5 4-17 3 - spadek do dywizji C



grupa B2



Albania - Islandia 1:1 (1:0)



1. Izrael 4 2 2 0 8-6 8 - awans do dywizji A

2. Islandia 4 0 4 0 6-6 4

3. Albania 4 0 2 2 4-6 2



grupa B4



Norwegia - Serbia 0:2 (0:1)

Szwecja - Słowenia 1:1 (1:1)



1. Serbia 6 4 1 1 13-5 13 - awans do dywizji A

2. Norwegia 6 3 1 2 7-7 10

3. Słowenia 6 1 3 2 6-10 6

4. Szwecja 6 1 1 4 7-11 6 - spadek do dywizji C



grupa C2



Grecja - Irlandia Płn. 3:1 (1:1)

Kosowo - Cypr 5:1 (2:0)



1. Grecja 6 5 0 1 10-2 15 - awans do dywizji B

2. Kosowo 6 3 0 3 11-8 9

3. Cypr 6 1 2 3 4-12 5

4. Irlandia Płn. 6 1 2 3 7-10 5 - baraż o utrzymanie



poniedziałek, 26 września



grupa A3



Węgry - Włochy 0:2 (0:1)

Anglia - Niemcy 3:3 (0:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Włochy 6 3 2 1 8-7 11 - awans do Final Four

2. Węgry 6 3 1 2 8-5 10

3. Niemcy 6 1 4 1 11-9 7

4. Anglia 6 0 3 3 4-10 3 - spadek do dywizji B



grupa B3



Rumunia - Bośnia i Herc. 4:1 (1:0)

Czarnogóra - Finlandia 0:2 (0:0)



1. Bośnia i Herc. 6 3 2 1 8-8 11 - awans do dywizji A

2. Finlandia 6 2 2 2 8-6 8

3. Czarnogóra 6 2 1 3 6-6 7

4. Rumunia 6 2 1 3 6-8 7 - spadek do dywizji C



grupa C4



Macedonia Płn. - Bułgaria 0:1 (0:0)

Gibraltar - Gruzja 1:2 (0:1)



1. Gruzja 6 5 1 0 16-3 16 - awans do dywizji B

2. Bułgaria 6 2 3 1 10-8 9

3. Macedonia Płn. 6 2 1 3 7-7 7

4. Gibraltar 6 0 1 5 3-18 1 - baraż o utrzymanie



grupa D2



San Marino - Estonia 0:4 (0:1)



1. Estonia 4 4 0 0 10-2 12 - awans do dywizji C

2. Malta 4 2 0 2 5-4 6

3. San Marino 4 0 0 4 0-9 0



niedziela, 25 września



grupa A4



Walia - Polska 0:1 (0:0)

Holandia - Belgia 1:0 (0:0)



1. Holandia 6 5 1 0 14-6 16 - awans do Final Four

2. Belgia 6 3 1 2 11-8 10

3. Polska 6 2 1 3 6-12 7

4. Walia 6 0 1 5 6-11 1 - spadek do dywizji B



grupa A1



Dania - Francja 2:0 (2:0)

Austria - Chorwacja 1:3 (1:1)



1. Chorwacja 6 4 1 1 8-6 13 - awans do Final Four

2. Dania 6 4 0 2 9-5 12

3. Francja 6 1 2 3 5-7 5

4. Austria 6 1 1 4 6-1 4 - spadek do dywizji B



grupa C1



Luksemburg - Litwa 1:0 (0:0)

Wyspy Owcze - Turcja 2:1 (0:0)



1. Turcja 6 4 1 1 18-5 13 - awans do dywizji B

2. Luksemburg 6 3 2 1 9-7 11

3. Wyspy Owcze 6 2 2 2 7-10 5

4. Litwa 6 0 1 5 2-14 1 - baraż o utrzymanie



grupa C3



Słowacja - Białoruś 1:1 (0:1)

Azerbejdżan - Kazachstan 3:0 (0:0)



1. Kazachstan 6 4 1 1 8-6 13 - awans do dywizji B

2. Azerbejdżan 6 3 1 2 7-4 10

3. Słowacja 6 2 1 3 5-6 7

4. Białoruś 6 0 3 3 3-7 3 - baraż o utrzymanie



grupa D1



Andora - Łotwa 1:1 (0:0)

Mołdawia - Liechtenstein 2:0 (0:0)



1. Łotwa 6 4 1 1 12-5 13 - awans do dywizji C

2. Mołdawia 6 4 1 1 10-6 13

3. Andora 6 2 2 2 6-7 8

4. Liechtenstein 6 0 0 6 1-11 0