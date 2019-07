W składzie biało-czerwonych jest tylko jeden zawodnik - Tomasz Fornal, który wystąpił w pierwszym turnieju fazy zasadniczej tegorocznej LN, który odbył się na przełomie maja i czerwca w Katowicach.

Większość z desygnowanych przez selekcjonera Vitala Heynena siatkarzy grała w kończącej zmagania interkontynentalne imprezie w Lipsku. Z "niemieckiego" składu brakuje tylko Mateusza Bieńka, którego zastąpił ściągnięty z wakacji Andrzej Wrona. Środkowy ONICO Warszawa) w ogóle nie uczestniczył w fazie interkontynentalnej, w której każda reprezentacja rozegrała po 15 spotkań.

Belgijski trener nie zdecydował się też skorzystać z m.in. Fabiana Drzyzgi, Artura Szalpuka, Dawida Konarskiego, Piotra Nowakowskiego, Aleksandra Śliwki, Jakuba Kochanowskiego czy Grzegorza Łomacza, którzy podobnie jak m.in. Wilfredo Leon, Michał Kubiak czy Paweł Zatorski trenują w Zakopanem, gdzie przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Odbędzie się on w dniach 9-11 sierpnia w Gdańsku.

Grę biało-czerwonych w Chicago prowadzić będą niespełna 25-letni Marcin Janusz i 23-letni jego imiennik Komenda, zaś na pozycji libero występować będą 21-letni Jędrzej Gruszczyński i 23-letni Jakub Popiwczak.

W turnieju finałowym Polacy, którzy awansowali do niego z piątego miejsca, w grupie zagrają z dwoma najlepszymi ekipami fazy zasadniczej - w środę o godz. 23.30 z Brazylią i dzień później o północy z Iranem. W grupie A są Amerykanie, Rosjanie i Francuzi. Do półfinałów awansują po dwa zespoły.

Kadra polskich siatkarzy na finałowy turniej Ligi Narodów w Chicago:

rozgrywający: Marcin Janusz, Marcin Komenda

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek, Maciej Muzaj

środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Andrzej Wrona

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik

libero: Jędrzej Gruszczyński, Jakub Popiwczak.