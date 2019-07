Gospodarze, którzy występują w Final Six w najmocniejszym składzie, są jedyną niepokonaną drużyną w stawce.

W pierwszej fazie półfinału ważne punkty zdobywali dzięki presji narzuconej na rywali za sprawą trudnych zagrywek i ograniczeniu własnych prostych błędów. Gdy musieli zaś "gonić" wynik w czwartej partii, by doprowadzić do tie-breaka, to istotną rolę odegrał skuteczny blok. Najlepiej punktowali ich skrzydłowi - Matthew Anderson zdobył 22, a Taylor Sander - 17. O tyle samo co ten drugi powiększył dorobek Brazylijczyków Wallace.

Mecz o trzecie miejsce rozpocznie się o godz. 22 czasu polskiego. Będzie to drugi pojedynek biało-czerwonych z Brazylijczykami w tym turnieju finałowym - w pierwszym spotkaniu rundy grupowej wygrali w środę 3:2. Dzień później odnieśli zaś zwycięstwo nad Iranem 3:1. Na początku fazy interkontynentalnej to podopieczni trenera Vitala Heynena ulegli 1:3 "Canarinhos", którzy na koniec tej części rywalizacji w LN zajęli pierwsze miejsce w tabeli. Polacy uplasowali się na piątym.

W Chicago mistrzowie świata występują w eksperymentalnym zestawieniu, a podstawowi zawodnicy polskiej kadry obecnie przygotowują się w Zakopanem do sierpniowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk i wrześniowych mistrzostw Europy.

Rok temu zespół Heynena występ w Final Six zakończył po pojedynkach grupowych, a Brazylia wywalczyła czwartą lokatę.

Na godz. 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek zaplanowano decydujący mecz z udziałem gospodarzy i Rosjan. W ubiegłorocznej edycji LN, która w kalendarzu FIVB zastąpiła Ligę Światową, drużyny te zajęły - odpowiednio - trzecie i pierwsze miejsce.

Wyniki turnieju finałowego Ligi Narodów w Chicago:

13 lipca, sobota półfinały

Rosja - Polska 1:3 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21)

USA - Brazylia 3:2 (25:21, 17:25, 21:25, 25:20, 15:9)

14 lipca, niedziela mecz o 3. miejsce

Polska - Brazylia (22.00 według czasu polskiego)

finał

USA - Rosja (1.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek)