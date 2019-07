W niedzielę zastąpił go Jakub Bednaruk. Belg opuścił USA po sobotnim półfinale i udał się już do Zakopanego, gdzie podstawowi zawodnicy reprezentacji Polski przygotowują się do sierpniowego turnieju kwalifikacyjnego i wrześniowych mistrzostw Europy.

Z Brazylijczykami mistrzowie świata spotkali się w Chicago także w fazie grupowej - w środę pokonali ich 3:2.

W poprzednim sezonie w pierwszej edycji LN biało-czerwoni zakończyli występ w Final Six na fazie grupowej.