Sportowy dziennik “Marca” wskazuje, że siatkarze z Hiszpanii przystępują do pojedynku z Polską w dobrych nastrojach, bo po wygranej z potencjalnie silniejszą od nich drużyną Niemiec. Zaznacza jednak, że faworyzowany rywal przystępował do czwartkowego pojedynku, zakończonego rezultatem 3:1, z zapewnionym już sobie awansem do 1/8 finału.

Stołeczna gazeta przypomina, że 1 września podczas siatkarskich mistrzostw Europy kobiet drużyna Hiszpanii również trafiła w 1/8 finału na zespół Polski. Odnotowuje, że spotkanie to z łatwością wygrały Polki 3:0.

Także komentatorzy hiszpańskiej telewizji publicznej TVE spodziewają się trudnego meczu z biało-czerwonymi. Odnotowują, że Polska, która łatwo wyszła z grupy, należy do głównych pretendentów do wygrania mistrzostw Europy.

Poważnych trudności w meczu z polskimi siatkarzami oczekuje też dziennik “As”. Wydawana w Madrycie gazeta uważa, że pokonanie Polaków będzie ogromnym wyczynem, znacznie większym niż zwycięstwo nad Niemcami.

“Zwycięstwo nad Polską to zadanie niemal niewykonalne. Zespół ten bowiem w pięciu rozegranych podczas mistrzostw meczów stracił zaledwie jeden set, w spotkaniu z Estonią” - napisał sobotni “As”.

Gazeta zaznacza, że rywal Hiszpanów w 1/8 finału ME “to zespół aktualnego mistrza świata”, który posiada “wysokiej klasy drużynę”. Wskazuje na dobrze spisującego się w szeregach biało-czerwonych pochodzącego z Kuby Wilfredo Leona, a także na przewagę wzrostu graczy z Polski nad Hiszpanami. “Polscy gracze są średnio wyżsi od naszych zawodników o pięć centymetrów” - napisał dziennik.

“Także wyniki zespołu Polski w ciągu ostatniego roku dowodzą, że jest on jednym z kandydatów do wygrania tegorocznych mistrzostwach Europy” - zaznaczył “As”.

Madrycki dziennik wskazuje, że mało korzystna dla podopiecznych Fernando Munoza jest też konieczność opuszczenia swojej dotychczasowej bazy w belgijskim Amberes, aby udać się do Holandii.

Spotkanie Polska – Hiszpania odbędzie się w holenderskim Apeldoorn. Mecz rozpocznie się o godz. 20.00.