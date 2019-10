"Canarinhos" po ósme zwycięstwo sięgnęli pokonując bez większych kłopotów zamykającą stawkę Tunezję 3:0 i w dalszym ciągu o trzy punkty wyprzedzają biało-czerwonych.

Po punkcie stracili za to w piątek plasujący na dwóch kolejnych pozycjach siatkarze USA i Japonii. Amerykanie w "derbowym" spotkaniu wygrali z Kanadyjczykami 3:2 i ich dystans do Polaków powiększył się do trzech "oczek". Jedno mniej mają zajmujący czwartą lokatę gospodarze, którzy po tie-breaku okazali się lepsi od Egiptu.

Poza meczem z Brazylią Polaków czekają jeszcze pojedynki z Kanadą i Iranem. Liderzy nie grali natomiast jeszcze z Japonią i Włochami. Z kolei ekipa USA zmierzy się jeszcze kolejno z Australią, Rosją i Egiptem.

Wyniki 8. kolejki:

Polska - Australia 3:0 (25:18, 25:20, 25:9)

Iran - Argentyna 3:2 (27:25, 23:25, 19;25, 25:17, 15:10)

Brazylia - Tunezja 3:0 (25:17, 25:14, 25:13)

Rosja - Włochy 3:1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12)

USA - Kanada 3:2 (21:25, 25:11, 20:25, 25:19, 15:13)

Japonia - Egipt 3:2 (25:14, 18:25, 25:23, 28:30, 15:13)

Tabela:

M Z P sety pkt

1. Brazylia 8 8 0 24-2 24

2. Polska 8 7 1 22-6 21

3. USA 8 6 2 20-11 18

4. Japonia 8 6 2 19-10 17

5. Rosja 8 4 4 16-17 12

6. Włochy 8 4 4 14-14 11

7. Iran 8 4 4 16-16 11

8. Argentyna 8 3 5 15-18 10

9. Kanada 8 3 5 14-20 9

10. Egipt 8 2 6 12-20 8

11. Australia 8 1 7 6-23 2

12. Tunezja 8 0 8 3-24 1