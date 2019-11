Tydzień po zwycięstwie nad mistrzem Niemiec Allianz MTV Stuttgart (3:2) kolejnym rywalem łodzianek był najsłabszy grupowy rywal. Chimik debiutuje w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, a w 1. kolejce mistrzynie Ukrainy zostały rozbite przez siatkarki z Novary (0:3).

W Jużnym uznawanym za faworytki łodziankom - w przeciwieństwie do gospodyń - od początku spotkania brakowało pewności siebie, co przekładało się na wynik. W pierwszej partii grały falami, m.in. przegrywały 8:12, a po chwili - przy zagrywce Serbki Katariny Lazovic – prowadziły 16:12. Po kolejnej punktowej serii oraz autowym ataku Darii Stepanowskiej podopieczne trenera Marka Solarewicza wygrywały 23:20 i wydawało się, że są bardzo blisko dobrego otwarcia. W końcówce znów jednak stanęły, co wykorzystały Ukrainki, wśród których wyróżniała się Julia Bojko.

To uskrzydliło miejscowe zawodniczki, do których należała inicjatywa w drugiej partii. Rozpędzony Chimik prowadził w niej 4:1, 14:10 i 20:13. Ełkaesianki miały duże problemy z przyjęciem, a ich ataki często trafiały na szczelny blok. Część strat odrobiła wprowadzona na parkiet Izabela Kowalińska (22:16), ale po kolejnym bloku na Aleksandrze Wójcik gospodynie miały piłkę setową, a po autowym ataku Kowalińskiej dość niespodziewanie prowadziły w setach 2:0.

Mistrzynie Polski lepiej spisywały się grając z nożem na gardle. W trzeciej odsłonie poprawiły przyjęcie, a ważne piłki kończyła Kowalińska. Po punktowej serii na zagrywce Lazovic zyskały przewagę czterech punktów (16:12), która okazała się wystarczająca do wygrania przez ŁKS swojego pierwszego seta. W kolejnym łodzianki kontynuowały dobrą grę. Nadal wyróżniały się Lazovic i Kowalińska. Po asie serwisowym doświadczonej atakującej, ŁKS wygrywał 16:12 i pewnie zmierzał do tie-breaka.

W nim przewaga umiejętności siatkarek z Łodzi była już wyraźna. Po ataku serbskiej przyjmującej prowadziły 8:4, a piłkę meczową miały po kolejnej skończonej akcji przez Kowalińską (14:7). Ostatni punkt zdobyła zaś Wójcik.

Z broniącym tytułu Igor Gorgonzola Novara mistrzynie Polski zagrają w kolejnym meczu 17 grudnia w Łodzi.

Chimik Jużne - ŁKS Commercecon 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15).

Chimik Jużne: Olga Skrypak, Katarina Frolowa, Anastasia Majewska, Julia Bojko, Daria Stepanowska, Tatiana Kozłowa - Krystyna Niemtseva (libero) - Jewgenia Chober, Julia Mykytiuk.

ŁKS Commercecon Łódź: Eva Mori, Klaudia Alagierska, Monika Bociek, Katarina Lazovic, Joanna Pacak, Aleksandra Wójcik - Krystyna Strasz (libero) - Daria Szczyrba, Izabela Kowalińska, Anna Korabiec, Natalia Skrzypkowska.