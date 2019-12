Mistrzowie Serbii - zgodnie z przypuszczeniami - nie sprawili poważnych kłopotów mistrzom Polski. Trener Zaksy Nikola Grbic przyznał przed spotkaniem, że jego podopieczni są zespołem lepszym od Vojvodiny, ale zaznaczył, że trzeba to jeszcze udowodnić na boisku.

Fragmenty walki "punkt za punkt" były efektem dobrej gry w obronie gości oraz błędów i kłopotów ze skutecznością w ataku miejscowych. W drugim secie ekipa z Nowego Sadu prowadziła 6:2 i 16:14, ale kędzierzynianie w obu przypadkach doprowadzili potem do remisu, a od stanu 21:21 nie dopuścili rywali już do głosu.

Grbic - widząc, że spotkanie jest pod kontrolą - dał szansę rezerwowym. Na rozegraniu Benjamina Toniuttiego zastąpił Przemysław Stępień, a w trzecim secie na boisku pojawił się 19-letni atakujący Filip Grygiel.

ZAKSA, podobnie jak w sobotnim meczu ligowym z GKS Katowice (3:1), wystąpiła bez chorego atakującego Łukasza Kaczmarka. Ponownie zastąpił go pozyskany jesienią Arpad Baroti. To właśnie Węgier zdobył najwięcej punktów dla zwycięzców - 16. Wspierał go Simone Parodi, który zanotował 15 "oczek". Mocnym punktem drużyny byli także środkowi Krzysztof Rejno i David Smith, którzy dobrze spisywali się także w polu serwisowym. Liderem Vojvodiny był Aleksandar Blagojevic, zdobywca 17 pkt, który posłał trzy asy.

W barwach ekipy z Nowego Sadu występują wyłącznie zawodnicy z krajów bałkańskich, w większości młodzi. Znaną postacią jest 33-letni Milos Nikic. Były reprezentant Serbii tym razem nie błyszczał. Żaden z jego klubowych kolegów zaś nie ma więcej niż 26 lat.

Do fazy grupowej LM Vojvodina dostała się z kwalifikacji. Na tym etapie występuje po raz trzeci. Najlepiej spisała się w 1996 roku, gdy zajęła trzecie miejsce.

W fazie grupowej kędzierzynianie zmierzą się także z belgijskim Knack Roeselare i niemieckim VfB Friedrichshafen. Za tydzień zagrają na wyjeździe z pierwszym z tych zespołów.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Vojvodina NS Seme Nowy Sad 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Arpad Baroti, Kamil Semeniuk, David Smith, Simone Parodi, Benjamin Toniutti, Krzysztof Rejno - Paweł Zatorski (libero) oraz Przemysław Stępień, Filip Grygiel.

Vojvodina NS Seme Nowy Sad: Milos Nikic, Stevan Simic, Vuk Todorovic, Pavle Peric, Aleksandar Blagojevic, Nemanja Masulovic - Nikola Lakcevic (libero) oraz Boris Busa, Filip Kovacevic, Nedjeljko Radovic.