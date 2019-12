Saitta najpierw zwrócił się do włodarzy Serie A, by zmienili termin pojedynku Itas Trentino - Consar Ravenna. W odpowiedzi usłyszał, że musiałby o to poprosić sam papież. Siatkarz długo nie myśląc postanowił napisać list do głowy kościoła.

"Proszę papieża Franciszka o pomoc. Oni chcą nam ukraść święta Bożego Narodzenia! Czuję wielką odpowiedzialność, by być dobrym ojcem dla mojej córki. Te święta będą dla niej pierwszymi" - napisał Saitta w liście do papieża. Teraz czeka na odpowiedź.