Szalpuk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać go leżącego w szpitalnym łóżku z uniesionym kciukiem.

"Po małym zabiegu kosmetycznym" - dodał w opisie fotografii siatkarz.

Podziękował też za otrzymane wsparcie oraz zapewnił, że niedługo ponownie pojawi się na parkiecie i dołączy do kolegów z zespołu.

Klub z Bełchatowa o urazie 24-letniego zawodnika poinformował w niedzielę. Jak podano, doznał on urazu tuż przed podróżą na niedzielny mecz wyjazdowym ze Ślepskiem Malow Suwałki. Zdecydowano wówczas, że przejdzie on szczegółowe badania, po których dopiero miała nastąpić ocena, kiedy wróci on do treningu. Nie wspominano wówczas zaś o zabiegu.

Skra w Suwałkach niespodziewanie przegrała 1:3, kończąc na 10 spotkaniach serię ligowych zwycięstw. Po 19 rozegranych meczach ma na koncie 15 zwycięstw i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącej Vervy Warszawa Orlen Paliwa traci pięć punktów.