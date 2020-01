Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk 0:3 (19:25, 18:25, 20:25)

Reklama

Indykpol AZS Olsztyn: Robbert Andringa, Mateusz Mika, Seyed Mohammad Mousavi, Mateusz Poręba, Paweł Woicki, Wojciech Żaliński - Michał Żurek (libero).

Trefl Gdańsk: Pablo Crer, Bartosz Filipiak, Wojciech Grzyb, Paweł Halaba, Marcin Janusz, Ruben Schott - Maciej Olenderek (libero) - Mateusz Janikowski, Fabian Majcherski (libero), Kewin Sasak.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym w środę na stronie Indykpolu, klub nie sprecyzował, na jaki okres podpisano umowę z Castellanim.

"To znakomity fachowiec, jeden z najlepszych trenerów na świecie. Jestem przekonany, że nasza drużyna może grać lepiej i wrócić do dyspozycji z początku sezonu. Mam również nadzieję, że limit kontuzji w tym sezonie został wyczerpany. Wierzę, że pod wodzą nowego trenera awansujemy do najlepszej ósemki" - ocenił prezes zarządu Piłka Siatkowa AZS UWM SA w Olsztynie Tomasz Jankowski.

58-letni Castellani w latach 2009-10 prowadził reprezentację biało-czerwonych, zdobywając z nią pierwszy w historii polskiej siatkówki złoty medal mistrzostw Europy. W PlusLidze był trenerem PGE Skry Bełchatów (2006-2009), z którą trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski, a także Zaksy Kędzierzy-Koźle (2012-2013). Od 2017 r. do lutego 2019 r. był szkoleniowcem brazylijskiego klubu Funvic Taubate.

Poprzedni trener olsztynian Włoch Paolo Montagnani przed blisko tygodniem zrezygnował z funkcji, po tym jak jego podopieczni ponieśli siedem porażek z rzędu, wliczając w to przegraną z PGE Skrą Bełchatów w ćwierćfinale Pucharu Polski. Po jego odejściu zespół przegrał kolejny mecz w ekstraklasie siatkarzy, tym razem z GKS Katowice 2:3.

Indykpol AZS z 20 punktami (7 zwycięstw, 10 porażek) zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli.

O tym, że Castellani ma zostać trenerem Indykpolu poinformował jako pierwszy w poniedziałek na swoim redakcyjnym blogu włoski dziennikarz Gian Luca Pasini z "La Gazzetta dello Sport". Do czasu ogłoszenia w środę oficjalnego komunikatu, olsztyński klub nie odnosił się do tych doniesień medialnych.