Powodem takiego kroku są przypadki koronawirusa, odnotowane na północy Włoch. Mecz Pucharu Challenge zespołu Allianz Powervolley Mediolan, który miał zostać rozegrany 26 lutego, został odwołany.

Reklama

Zawodnicy i sztab szkoleniowy zgłaszają poważne wątpliwości, co do celowości ich wyjazdu na mecz z Itas Trentino, który może zakończyć się dla nich kwarantanną i tym samym może ich wykluczyć z udziału w dalszych rozgrywkach Ligi Mistrzów i PlusLigi – napisał do CEV prezes klubu Adam Gorol.

Jego zdaniem rozegranie meczu przy pustych trybunach nie rozwiązuje problemu.

Drużyna trenera Slobodana Kovaca wygrała swoją grupę i – jako rozstawiona - trafiła na Itas Trentino.

We Włoszech z powodu koronawirusa do 1 marca zawieszone zostały siatkarskie rozgrywki ligowe.

Pozostałe dwie drużyny siatkarzy uczestniczące w ćwierćfinałach LM – Cucine Lube Civitanova i Sir Sicoma Monini Perugia swoje pierwsze mecze w tej fazie rozegrają na wyjazdach, odpowiednio w Belgii i Rosji.