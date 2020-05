"Teraz plany są tak konkretne, jak jeszcze nigdy wcześniej" - powiedział menedżer Kaweh Niroomand w wywiadzie dla gazety "Tagesspiegel".

Reklama

Już wcześniej media - polskie i niemieckie - informowały o tym, że stołeczna drużyna chciałaby przystąpić do rozgrywek w PlusLidze. Później jednak doniesienia dementowano i mówiono, że tylko rozważano taką możliwość, ale z tego pomysłu zrezygnowano i postanowiono pozostać w Bundeslidze.

Teraz, zdaniem Niroomanda, plany są coraz bardziej konkretne i niczego nie można wykluczyć. Tym bardziej, że prognozuje się, iż w kolejnych latach wiele klubów siatkarskiej Bundesligi będzie pogrążonych w kryzysie, co jeszcze bardziej obniży poziom rozgrywek.

"Jesteśmy w kontakcie z polskim związkiem, powiedzieliśmy o swoim pomyśle i nie odesłano nas z kwitkiem. Temat istnieje, ale na razie nie ma nic konkretnego, o czym moglibyśmy informować" - zaznaczył Niroomand i dodał, że transfer niemieckiego klubu do PlusLigi może zostać jeszcze zablokowany przez europejską federację CEV.

"Musimy poczekać. Na razie trudno ocenić szanse, czy nasza gra w Polsce jest realna. Nie poddamy się łatwo i będziemy się o to starać" - zapewnił Niroomand.

Z kolei niemiecka agencja DPA napisała, że w najbliższym sezonie Berlin Recyling Volley na pewno grać będzie jeszcze w Bundeslidze.

"Nie chcemy jednak dopuścić do stagnacji. Chcemy na co dzień mierzyć się z najlepszymi, chcemy grać na wysokim międzynarodowym poziomie i chcemy kusić zagranicznych siatkarzy, by to właśnie nasze barwy chcieli reprezentować" - podkreślił menedżer berlińskiego zespołu.

Takie podejście nie podoba się jednak w Niemczech, a zwłaszcza miejscowym władzom siatkarskim. "Takie zachowanie jest niesolidarne, tym bardziej, że rozmawiamy o wznowieniu rozgrywek jesienią" - powiedział szef niemieckiego związku Michael Evers i dodał: "Jestem zdumiony, że jakikolwiek klub mógł wpaść na taki pomysł. I to w czasach, kiedy właśnie solidarność i wzajemne wsparcie powinny stać na pierwszym miejscu. Oczywiście w ostatnich latach Berlin zdominował siatkarskie rozgrywki w kraju, ale w innych dyscyplinach też tak było lub jest, a nigdy nie słyszałem, żeby Bayern Monachium, THW Kiel czy ALBA Berlin chciały opuścić Bundesligę".

Nigdy wcześniej w polskich zmaganiach siatkarskich nie brały udziału zagraniczne kluby. W przeszłości już jednak taką możliwość sprawdzały drużyny z Czech i Słowacji.