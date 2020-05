Już kilka dni temu prezes ekipy z Novary Fabio Leonardi w jednym z wywiadów wymienił nazwisko liderki biało-czerwonych wśród zawodniczek, które zasilą skład drużyny przed nowym sezonem. Teraz klub wydał oficjalny komunikat w tej sprawie.

Witamy w naszych szeregach zawodniczkę, która łączy w sobie młody wiek i doświadczenie na arenie międzynarodowej. Mieliśmy okazję podziwiać jej umiejętności jako sportsmenki w Serie A przez ostatnie dwa lata, a jako osoba okazała się być dziewczyną pełną entuzjazmu w związku z nową przygodą - zaznaczył dyrektor generalny Enrico Marchioni.

Smarzek-Godek, która 3 czerwca skończy 24 lata, dotarła już do Novary wraz z mężem i dwoma psami. Atakująca nie kryje radości z przenosin do utytułowanego klubu.

Novara była moim marzeniem. Myślę, że gdy wejdę po raz pierwszy do sali, to będzie mi się to wciąż wydawało nierealne. Chciałam pozostać w Italii i mogę kontynuować karierę w jednym z najlepszych klubów na świecie - podkreśliła.

Przed przenosinami do Włoch występowała m.in. w Chemiku Police i Legionovii Legionowo.

Reprezentacja Polski 4 czerwca rozpocznie zgrupowanie w Szczyrku, ale trener Jacek Nawrocki tym razem dał odpocząć większości podstawowych zawodniczek. W tym gronie jest także Smarzek-Godek.

Igor Gorgonzola w 2019 roku triumfował w Lidze Mistrzyń i został wicemistrzem Italii. W przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii minionym sezonie zajął trzecie miejsce. W tych rozgrywkach zawodniczką drużyny z Novary była przyjmująca biało-czerwonych Zuzanna Górecka.