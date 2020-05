Jak to mówią, wszystko co dobre, szybko się kończy. Nadeszła pora, bym zamknęła ten rozdział życia i rozpoczęła kolejny - podkreśliła we wpisie na Instagramie Mlakar.

Postanowiłam zakończyć karierę profesjonalnej siatkarki. To był zaszczyt być częścią tego pięknego sportu, który pozostanie częścią mnie. Dziękuję wszystkim za wsparcie przez te lata. Zaszczytem i spełnieniem marzeń była gra, podróżowanie i poznawanie tak wielu niesamowitych osób, które wywarły wpływ na moje życie nie tylko jako siatkarki, ale i człowieka - dodała.

Przed przejściem w ubiegłym roku do ekipy z Novary przez siedem lat występowała w drużynie Nova Branik Maribor.

Igor Gorgonzola w 2019 roku triumfował w Lidze Mistrzyń i został wicemistrzem Italii. W przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii minionym sezonie zajął trzecie miejsce.

Kilka dni temu prezes klubu Fabio Leonardi potwierdził w jednym z wywiadów, że w rozgrywkach 2020/21 zespół wzmocni atakująca reprezentacji Polski Malwina Smarzek-Godek