Minęło 20 lat ligi zawodowej, więc chcieliśmy przypomnieć sobie najlepszych zawodników, którzy występowali w naszych klubach i wybrać tych najbardziej wybitnych. Dość powiedzieć, że choć do każdego miejsca w drużynie 20-lecia kandydowało aż pięciu graczy, to już sam wybór kandydatów był bardzo trudny. To pokazało nam, jak wyśmienitych graczy mieliśmy szansę podziwiać na boiskach PlusLigi - podkreślił prezes PLS Zagumny.

Za sprawą 75 procent głosów został uznany najlepszym rozgrywającym. W klasyfikacji MVP zajął trzecie miejsce (6 proc.), za Wlazłym (44 proc.) i Michałem Winiarskim (7 proc.). Drugi z siatkarzy został też najlepszym atakującym (85 proc.), a trzeci przyjmującym (76 proc.). Wśród środkowych pierwsze miejsce zajął Piotr Nowakowski (67 proc.), a wśród libero wyróżniono Pawła Zatorskiego (73 proc.). W podstawowym składzie znaleźli się także przyjmujący Michał Kubiak i serbski środkowy Srecko Lisinac.

Do drużyny 20-lecia kandydowało po 10 atakujących, rozgrywających i libero oraz po 20 przyjmujących i środkowych. MVP wybierano spośród wszystkich kandydatów. Na liście trenerów znalazło się 10 nazwisk, a zwyciężył Andrea Anastasi. Włoch obecnie prowadzi Vervę Warszawa Orlen Paliwa, a wcześniej był szkoleniowcem Trefla Gdańsk (2014–19) i reprezentacji Polski (2011–13).

MVP 20-lecia: Mariusz Wlazły

Drużyna 20-lecia PLS:

rozgrywający: Paweł Zagumny, Benjamin Toniutti

środkowi: Piotr Nowakowski, Srecko Lisinac, Karol Kłos, Arkadiusz Gołaś

atakujący: Mariusz Wlazły, Gyorgy Grozer

przyjmujący: Michał Winiarski, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Stephane Antiga

libero: Paweł Zatorski, Krzysztof Ignaczak

trener: Andrea Anastasi