Sander to jeden z najlepszych przyjmujących na świecie. Na swoim koncie ma m.in. sukcesy z reprezentacją USA, z którą wywalczył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro (2016), złoto Ligi Światowej (2014), brąz w mistrzostwach globu (2008) oraz Puchar Świata (2015). Z klubami wywalczył m.in. mistrzostwo Brazylii (z Sada Cruzeiro) i Chin (Beijing Volleyball), wicemistrzostwo Włoch i srebrny medal Ligi Mistrzów oraz klubowych mistrzostw świata (Cucine Lube Civitanova).

Miniony sezon mierzący 196 cm siatkarz poświęcił na wyleczenie urazów, przeszedł operację barku.

Jak zapewnił, jest już gotowy do powrotu na boisko. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość gry w PGE Skrze. Miałem kilka możliwości transferu do innych klubów, ale wiedziałem, że gra w polskiej lidze będzie świetna dla mojego rozwoju. PlusLiga jest bardzo silna i chciałem grać w jednej z najlepszych drużyn w Europie - powiedział Sander.

Prezes klubu z Bełchatowa Konrad Piechocki podkreślił, że to jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji na świecie i - jak dodał – wierzy, że będzie dużym wzmocnieniem PGE Skry, co pozwoli na rywalizację nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Mam nadzieję, że będzie to jeden z liderów naszej drużyny - przyznał.

Trener Michał Mieszko Gogol ocenił natomiast, że nowy nabytek to zawodnik kompletny. Jest bardzo atletyczny, skoczny, wysoko łapie piłki. Cały czas mam obrazek z Turynu, z mistrzostw świata, kiedy graliśmy z USA i nie mogliśmy go zatrzymać. Jest niezły technicznie w trudnych elementach jak blok, ma też dobrą zagrywkę – wyliczył szkoleniowiec.

W polskiej lidze występuje już młodszy brat Taylora. Brenden jest zawodnikiem Cerrad Enei Czarnych Radom.

Po transferze Sandera PGE skompletowała kadrę na nowy sezon. Amerykanin w bełchatowskim zespole zastąpi Artura Szalpuka, który rozstał się z ekipą po dwóch sezonach.

Wcześniej PGE Skra pozyskała środkowego Mateusza Bieńka. Reprezentant Polski został wypożyczony z włoskiego Cucine Lube. Dołączyli też najlepiej punktujący siatkarz poprzedniego sezonu ekstraklasy, atakujący Bartosz Filipiak (wcześniej Trefl Gdańsk), 25-letni rozgrywający z USA Jennings Franciskovic oraz 21-letni przyjmujący Mikołaj Sawicki i środkowy Sebastian Adamczyk.

Ważne kontrakty w Bełchatowie ma ośmiu graczy: rozgrywający Grzegorz Łomacz, środkowi Karol Kłos i Norbert Huber, przyjmujący Milad Ebadipour i Milan Katic, atakujący Dusan Petkovic, libero Kacper Piechocki i Robert Milczarek.

Oprócz Szalpuka klub opuszczą jeszcze Mariusz Wlazły (Trefl Gdańsk), Jakub Kochanowski, Kamil Droszyński (Indykpol AZS Olsztyn) i Piotr Orczyk (Aluron Virtu CMC Zawiercie).

Wkrótce siatkarze PGE Skry mają rozpocząć przygotowania do nowych rozgrywek. Sezon ma wystartować 11 września.