Formuła Grand Prix PLS to oryginalna forma połączenia siatkówki halowej i plażowej. Zespoły składają się z czterech osób (cały skład od czterech do ośmiu). Mimo że mecze rozgrywane są na piasku, to obowiązują zasady siatkówki halowej, a każdy z graczy może atakować. Pula nagród wynosi 150 tysięcy złotych.

Turniej nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie trwał od piątku do niedzieli, a mecze cieszyły się sporym zainteresowaniem kibiców, którzy po raz pierwszy od czasów wybuchu pandemii koronawirusa mogli zasiąść na trybunach.

W pierwszym dniu rywalizowały cztery zespoły kobiece. Najlepsza okazała się ekipa Grotu Budowlanych, która wygrała wszystkie trzy mecze. Drugą, premiowaną awansem, lokatę wywalczył #Volley Wrocław. Trzecie miejsce zajęła Energia MKS Kalisz, a czwarte pierwszoligowa SAN-Pajda Jarosław.

Taki turniej to dobry pomysł. Na pewno pomoże nam w przygotowaniach. Możemy popracować nad szybkością, wyskokiem – oceniła Małgorzata Lisiak, kapitan Grot-Budowlanych.

W sobotę do rywalizacji przystąpili siatkarze z grupy A. Pierwsze miejsce wywalczył GKS Katowice, choć w bezpośrednim starciu przegrał z drugą Asseco Resovią 0:2. Dla trzeciego w krakowskim półfinale BBTS Bielsko-Biała i czwartej Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle udział w tej edycji Grand Prix PLS już się zakończył.

Cieszmy się, że nasza gra podobała się kibicom. Nasz zespół przyjechał do Krakowa, aby dobrze się bawić siatkówką w nowej wersji, ale także, aby powalczyć o awans. Dowodem na to był nasz ostatni mecz przeciwko bielszczanom. Kibice zobaczyli wiele walki, ale także sporo akcji rozegranych z uśmiechem na twarzy – podsumował rozgrywający GKS Jan Firlej.

Niedzielne mecze toczyły się w najlepszej atmosferze za sprawą głośno dopingujących kibiców z Zawiercia, Nysy, Będzina i Jastrzębia. O awansie ekipy z Będzina przesądził wygrany tie-break z Jastrzębskim Węglem.

MVP tego spotkania został uznany Rafał Faryna z MKS.

Trzecie miejsce w grupie D zajął Aluron Virtu CMC Zawiercie, a czwarte Stal Nysa.

Drugi turniej półfinałowy odbędzie się w najbliższy weekend w Warszawie, a triumfatorów Grand Prix PLS wyłoni finałowa impreza w dniach 7-9 sierpnia, której gospodarzem będzie Gdańsk.

W sobotę z udziału w Grand Prix PLS wycofał się Trefl Gdańsk, gdyż u jednego z siatkarzy test na obecność koronawirusa dał pozytywny wynik. Obecnie zakażonych jest już dwóch graczy. Cała drużyna, sztab szkoleniowy oraz pracownicy poddali się samoizolacji. Miejsce Trefla zajmie pierwszoligowy zespół LUK Politechnika Lublin.