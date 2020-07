Pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Treflu wykryto w piątek, a drugi w niedzielę. Ze względu na dobro osobiste zawodników klub nie podał ich nazwisk. W poniedziałek okazało się, że zakażone zostały również partnerki siatkarzy.

Reklama

We wtorek klub poinformował, że koronawirusa stwierdzono u kolejnych czterech osób – u trzech zawodników oraz jednego z członków sztabu szkoleniowego. W środę pozytywnych wyników było już sześć – u pięciu graczy i jednego członka sztabu. W czwartek do Trefla dotarły ostatnie wyniki trzech testów przeprowadzonych w drużynie - SARS-CoV-2 wykryto u zawodnika oraz członka sztabu.

W zespole przebadano w sumie 21 osób – 15 siatkarzy i sześciu członków sztabu. Zainfekowanych zostało 14 osób - 11 zawodników oraz trzech członków sztabu.

Wyniki ujemne uzyskali natomiast wszyscy pracownicy łącznie z prezesem klubu. Zakażeni nie zostali także pracownicy hali Ergo Arena, którzy również mieli kontakt z siatkarzami oraz pracownicy (11 osób), koszykarze i trenerzy (20 osób) Trefla Sopot, którzy korzystają z tej samej hali treningowej i siłowni co reprezentanci gdańskiego zespołu.

Wszyscy zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego, u których stwierdzono SARS-CoV-2, są w domach i czują się dobrze. U większości z nich pojawiły się takie symptomy zakażenia jak podwyższona temperatura i osłabienie, a w przypadku jednego z graczy nawet utrata węchu i smaku. Te objawy trwały krótko, przeważnie jeden – dwa dni.

Zainfekowane osoby przebywają w izolacji domowej i po odbyciu dwutygodniowej kwarantanny ponownie przejdą testy.

„14-dniowa kwarantanna liczona od ostatniego kontaktu drużyny, czyli od czwartku 23 lipca. Po upływie dwóch tygodni – około 6 sierpnia – osoby zakażone ponowne zostaną przebadane na obecność SARS-CoV-2 i w przypadku ujemnych wyników sanepid będzie podejmował decyzje o zakończeniu kwarantanny. Jeśli tak się stanie to 10 sierpnia będziemy mogli wrócić do ćwiczeń. Nasze plany treningowe wymagają korekty i nad tym pracuje już sztab szkoleniowy” – powiedział na klubowej stronie prezes Trefla Dariusz Gadomski.

Trefl wycofał się z plażowych rozgrywek PreZero Grand Prix. W sobotę w turnieju kwalifikacyjnym gdańszczanie mieli zmierzyć się w Warszawie z VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, KGHM Cuprum Lubin oraz BKS Visłą Bydgoszcz. Zamiast podopiecznych trenera Michała Winiarskiego zagra pierwszoligowa LUK Politechnika Lublin.

Po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u pierwszego z siatkarzy Trefla Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku odwołała w piątek wszystkie zajęcia zaplanowane do poniedziałku w Ergo Arenie oraz na terenach wokół gdańsko-sopockiej hali. Od wtorku obiekt działa już normalnie.

Także we wtorek do treningów wrócili koszykarze Trefla Sopot, którzy w piątek zawiesili zajęcia. W czwartek sopocianie mieli co prawda zaplanowany sparing z Polpharmą Starogard Gdański, ale to spotkanie zostało odwołane. Odbędzie się natomiast sobotni mecz kontrolny Trefla w Ergo Arenie z Anwilem Włocławek - będzie jednak zamknięty dla kibiców i przedstawicieli mediów.