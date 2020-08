Ceynowa i Kociołek awansowały do turnieju głównego przez kwalifikacje. Na tym etapie udział w zawodach zakończyły Aleksandra Gromadowska i Monika Brzostek, a wśród mężczyzn - Jakub Szałankiewicz i Mateusz Lesiecki.

Siatkarze i siatkarki rywalizowali później w czterech grupach po cztery pary. Zwycięzcy awansowali bezpośrednio do ćwierćfinałów, duety z miejsc 2-3 trafiły do baraży. W zmaganiach mężczyzn Michał Bryl i Mikołaj Miszczuk (grupa C) oraz Miłosz Kruk i Maciej Rudol (grupa D) zajęli ostatnie miejsca i nie zakwalifikowali się do fazy pucharowej.

Udało się to tylko Ceynowej i Kociołek, które były trzecie w grupie A, zaś w barażu poradziły sobie z reprezentantkami gospodarzy, bliźniaczkami Nadine i Teresą Strauss 2:0 (21:16, 21:16). Sade i Borger okazały się jednak dla Polek za silne.

Zawody w Austrii to drugi turniej cyklu World Tour po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Na przełomie lipca i sierpnia odbyły się zawody w Lublanie, ale tam Polacy nie startowali.

Impreza w Baden jest jedną z najmniej prestiżowych w kalendarzu WT - ma jedną gwiazdkę.