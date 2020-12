Zmagania 24 uczestników najbliższego mundialu rozpoczną się 26 sierpnia, a zakończą 11 września.

Pierwsza faza grupowa rozgrywana będzie do 29 sierpnia. W Sankt Petersburgu odbędzie się na tym etapie tylko inauguracyjne spotkanie, które zaplanowano na 26 sierpnia. Dzień później ruszy rywalizacja w Moskwie, Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Kemerowie i Krasnojarsku.

W drugim etapie turnieju - od 2 do 4 września - weźmie udział 16 zespołów, które zostaną podzielone na cztery grupy. Przeniosą się one do: Kaliningradu, Kazania, Sankt Petersburga i Jarosławia.

Czołowa "szóstka" następnie uda się do Moskwy na fazę finałową, która potrwa od 7 do 11 września.

Tytułu bronić będą Polacy.