W sezonie 2009/2010 bronił naszych barw. Po zakończeniu kariery siatkarskiej wielokrotny reprezentant Finlandii w 2013 r. rozpoczął pracę jako trener. Pierwszym wyzwaniem naszego nowego szkoleniowca była praca z reprezentacją Finlandii (2013-2018) - napisano w komunikacie Zaksy.

Po zakończeniu pracy z Finami, w latach 2019-2022 Sammelvuo prowadził reprezentację Rosji, z którą w 2019 roku wygrał Ligę Narodów oraz zdobył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zespół, który oficjalnie grał pod nazwą Rosyjski Komitet Olimpijski, przegrał w finale z Francją 2:3.

Będąc jeszcze opiekunem drużyny narodowej Finlandii - w 2016 r. - objął też posadę pierwszego trenera Kuzbassu Kemerowo. Trzy lata później rozpoczął pracę w Zenicie Sankt Petersburg.

Po rezygnacji z posady szkoleniowca zespołu z Rosji oraz zakończeniu współpracy z rosyjską federacją zdecydował się na przeniesienie do polskiej ekstraklasy.

Oczywiście były różne propozycje, ale kiedy pojawiło się zainteresowanie ze strony Zaksy, to było dla mnie ważne. Tutaj jest coś, co można określić jako kultura zwyciężania. Grałem w tym klubie, więc jest to wielkim zaszczytem i przyjemnością, że będę pracował tu jako trener. Chciałby podziękować Zaksie za szansę oraz za to, że czekali na moją decyzję, w momencie, kiedy musieli dokonać wyboru co do trenera. Jestem zaszczycony, że mogę tu być - powiedział szkoleniowiec, cytowany w komunikacie.

Już wcześniej Zaksa poinformowała, kto obejmie pozostałe funkcje w sztabie szkoleniowym. Tworzą go: Michał Chadała (asystent trenera), Adam Swaczyna (asystent trenera), Piotr Pietrzak (trener przygotowania fizycznego), Paweł Brand (I fizjoterapeuta), Bartosz Hołobut (II fizjoterapeuta) i Marcin Nowakowski (statystyk). Rolę „team managera” objął były zawodnik Stali Nysa (w przeszłości też grający też w kędzierzyńskiej drużynie) Michał Ruciak. Po minionym sezonie postanowił zakończył karierę zawodniczą.

autor: Rafał Czerkawski