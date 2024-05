W składach obu drużyn zabrakło wielu gwiazd. Amerykanie na turniej do tureckiej Antalyi przelecieli też bez swojego pierwszego trenera.

Amerykanie postawili się tylko w trzecim secie

Brak najbardziej znanych zawodników bardziej odbił się na grze Amerykanów, którzy byli tłem dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Biało-czerwoni dominowali nad przeciwnikami w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła.

W pierwszej partii przy stanie 24:18 dla Polski siatkarze z USA obronili cztery piłki setowe i dzięki temu udało im się zmniejszyć rozmiary porażki.

W drugi secie w nasi siatkarze od początku do końca utrzymali koncentrację na wysokim poziomie. W efekcie pozwolili rywalom zdobyć zaledwie 15 punktów.

Najbardziej wyrównany przebieg miała trzecia partia. Do stanu 16:16 praktycznie przez cały czas trwała walka punkt za punkt. Potem trzykrotnie Polacy osiągali przewagę dwóch "oczek", ale za każdym razem Amerykanie doprowadzali do remisu. Ostatecznie końcówka należała do biało-czerwonych, którzy wygrali 26:24.