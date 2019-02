Drugie miejsce wywalczył w sobotę Niemiec Markus Eisenbichler, a trzecie Austriak Stefan Kraft. Kobayashi odniósł dziesiąte w sezonie zwycięstwo w konkursie PŚ.

Na 16. pozycji uplasował się Jakub Wolny, a Dawid Kubacki był 22. Zwycięzca piątkowego konkursu Słoweniec Timi Zajc zajął dziewiątą pozycję.

Kobayashi wrócił do formy z początku sezonu. Japończyk prowadził po pierwszej serii, w której oddał najdłuższy skok lądując na 224 m. Drugi był Żyła - 218,5 m. Polak, który tracił do lidera tylko 4 pkt, za plecami miał groźnego Eisenbichlera (219,5 m) ze stratą 1,4 pkt.

Obok Żyły awans do finału wywalczył dziesiąty Kamil Stoch - 207 m, 21. Jakub Wolny - 201,5 m i 25. Dawid Kubacki - 199 m.

W finale Kobayashi ponownie pokazał, że opinie o jego "wypaleniu" się, trzeba odłożyć ad acta. Japończyk osiągnął 234 m i obronił pierwsze miejsce, na które apetyt miał Eisenbichler. Niemiec lądując na 237,5 m oddał najdłuższy skok w tej serii.

Żyła nie utrzymał drugiej pozycji, choć w finale miał niezłą próbę na 221 m. Po raz trzeci z rzędu był czwarty. Natomiast Stoch wylądował na 228,5 m i awansował z 10. na szóstą lokatę.

"Dzisiaj skakałem lepiej niż w piątek pomimo tego, że ten pierwszy skok był słabszy. Pracowałem jednak nad tym, aby lecieć prosto i mam nadzieję, że to przyniesie efekty. To mi dało sporo pewności. Szkoda jednak, że nie udało się awansować wyżej, ale... innym też to się należy. Zrobiłem, co mogłem, starczyło na szóste miejsce" - powiedział reporterowi TVP Stoch.

Wolny osiągnął 218,5 m i dzięki temu awansował na 16. pozycję. Kubacki był 22. po lądowaniu w finale na 207 m.

"W pierwszej serii miałem problem, kosztowało mnie to wysokość i prędkość. W drugiej musiałem się w trybie ekspresowym znaleźć na górze, niewiele brakowało, abym nie zdążył, to była kwestia 10-15 sekund. Windę udało się na szczęście przytrzymać... Warunki były zbliżone do wczorajszych, prawie równe dla wszystkich" - przyznał Kubacki.

Dzięki wygranej Kobayashi umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Pucharu Świata, ma 1352 pkt. Japończyk wyprzedza Krafta - 881 pkt i Stocha - 829. Czwarty jest Żyła - 777, a piąty Kubacki - 681.

W klasyfikacji PŚ w lotach prowadzenie objął Eisenbichler - 140 pkt. Czwarte miejsce zajmują ex aequo Żyła i Kraft - obaj po 100. Szósty jest Kubacki - 89, a za nim Stoch - 85.

Wyniki:

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 427,0 (224,0/234,0)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 426,5 (219,5/237,5)

3. Stefan Kraft (Austria) 421,7 (213,0/230,0)

4. Piotr Żyła (Polska) 417,2 (218,5/221,0)

5. Robert Johansson (Norwegia) 414,4 (211,5/229,0)

6. Kamil Stoch (Polska) 411,3 (207,0/228,5)

7. Philipp Aschenwald (Austria) 408,7 (216,0/220,0)

8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 408,3 (204,5/230,5)

9. Timi Zajc (Słowenia) 404,3 (213,5/228,5)

10. Yukiya Sato (Japonia) 403,3 (211,5/222,0)

...

16. Jakub Wolny (Polska) 390,8 (201,5/218,5)

22. Dawid Kubacki (Polska) 373,2 (199,0/207,0)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 18 z 28 zawodów):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1351 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) 881

3. Kamil Stoch (Polska) 829

4. Piotr Żyła (Polska) 777

5. Dawid Kubacki (Polska) 681

6. Robert Johansson (Norwegia) 601

7. Stephan Leyhe (Niemcy) 590

8. Timi Zajc (Słowenia) 583

9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 555

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 550

...

28. Jakub Wolny (Polska) 119

37. Stefan Hula (Polska) 53

45. Maciej Kot (Polska) 24

65. Paweł Wąsek (Polska) 4

Klasyfikacja PŚ w lotach:

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 140 pkt

2. Timi Zajc (Słowenia) 129

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 118

4. Stefan Kraft (Austria) 100

5. Piotr Żyła (Polska) 100

6. Dawid Kubacki (Polska) 89

7. Kamil Stoch (Polska) 85

Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 20 z 35 zawodów):

1. Polska 3187 pkt

2. Niemcy 2980

3. Japonia 2404

4. Austria 2264

5. Norwegia 1962

6. Słowenia 1549