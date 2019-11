Urodzony w Polsce Fin zastąpił Jeffa Jakobsa, który został zwolniony.

Niestety, od dawna mamy tendencję spadkową i jesteśmy przekonani, że ta zmiana trenera będzie ważnym zastrzykiem dla zespołu. Musimy dokonać dużych zmian i działać dla dobra klubu - powiedział prezes Mora Lars Lisspers, cytowany na stronie internetowej klubu.

Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ jesteśmy to winni naszym partnerom. Daliśmy naszym nowym trenerom jasno do zrozumienia, że naszym celem jest miejsce co najmniej w ósemce, aby zagrać w play off - dodał Lisspers.

Mora zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Valtonen w poprzednich rozgrywkach łączył prowadzenie biało-czerwonych z pracą w ekstraligowym Podhalu Nowy Targ.

W listopadzie reprezentacja Polski pod jego wodzą zajęła trzecie miejsce w turnieju EIHC w Gdańsku, wygrywając z Japonią 3:2 oraz doznając porażek po 0:2 z Włochami i Węgrami.

Najważniejszą imprezą tegorocznego sezonu będą kwietniowe mistrzostwa świata Dywizji IB w Katowicach, gdzie rywalami Polaków będą Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.

Finowi pomagają w kadrze rodacy Risto Dufva i odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy Tommi Satosaari. Obaj na co dzień pracują w GKS Katowice.

Valtonen przejął kadrę latem 2018 roku po zwolnieniu przez PZHL Kanadyjczyka Teda Nolana, pod którego kierunkiem Polacy spadli do Dywizji 1B mistrzostw świata, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy.

W maju 2019 Finowi nie udało się wywalczyć awansu do Dywizji 1A (drugi poziom mistrzostw świata). Na turnieju Dywizji 1B w Tallinnie biało-czerwoni zajęli drugie miejsce, przegrywając kluczowy mecz Rumunią. Mimo to zachował posadę selekcjonera, rozstał się jednak z Podhalem, które doprowadził do czwartej lokaty w ekstralidze, przyjmując ofertę Ravensburga.

Jednym z argumentów przy podpisywaniu kontraktu w Niemczech byłą zgoda klubu na równoległą pracą z polską kadrą.

Valtonen urodził się 8 stycznia 1980 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W wieku czterech lat wyjechał do Finlandii. Z reprezentacją tego kraju zdobył złote medale mistrzostw świata do lat 18 (1997) i do lat 20 (1998). W 1998 roku został wybrany w drugiej rundzie draftu ligi NHL przez Detroit Red Wings, ale w najlepszej lidze świata nigdy nie wystąpił. Największe sukcesy święcił z Jokeritem Helsinki, z którym w 2002 roku sięgnął po mistrzostwo Finlandii.