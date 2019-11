Powodem rozstania z urodzonym w Polsce fińskim szkoleniowcem były niezadowalające wyniki. Ekipa z Ravensburga po 17 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Prezes Towerstars Rainer Schan, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu, decyzję o rozstaniu uzasadnił "różnicami w poglądach na resztę sezonu".

Nowym szkoleniowcem zespołu został 56-letni Kanadyjczyk Rich Chernomaz.

Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego Valtonen w dzieciństwie wyjechał do Finlandii, gdzie był zawodnikiem, a potem zajmował się praca szkoleniową.

W czerwcu 2018 roku został trenerem Podhala Nowy Targ i reprezentacji Polski. Nie udało mu się jednak wywalczyć awansu do Dywizji 1A (drugi poziom mistrzostw świata). Na turnieju Dywizji 1B w Tallinnie biało-czerwoni zajęli drugie miejsce, przegrywając kluczowy mecz Rumunią. Mimo to Valtonen zachował posadę selekcjonera, rozstał się jednak z Podhalem, które doprowadził do czwartej lokaty w ekstralidze, przyjmując ofertę Ravensburga.

W miniony weekend reprezentacja Polski pod jego wodzą zajęła trzecie miejsce w turnieju EIHC w Gdańsku wygrywając z Japonią 3:2 oraz doznając porażek po 0:2 z Włochami i Węgrami.

Najważniejszą imprezą tegorocznego sezonu będą kwietniowe mistrzostwa świata Dywizji IB w Katowicach.