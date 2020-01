Polak przed ostatnim konkursem był liderem klasyfikacji generalnej. W Bischofshofen oddał najdłuższe skoki w 1. i 2. serii. W ten sposób nie pozostawił rywalom złudzeń. Fajnie to wszystko wyszło. Super praca, super skoki, więc nie mogłem sobie lepiej wyobrazić tego dnia - cieszył się po zawodach na antenie stacji "Eurosport" nasz mistrz.

Polak podkreślił, że na ten sukces ciężko pracował. "W karierze nic mi nie przychodziło bardzo łatwo. Cieszę się, że mimo wszystko byłem w stanie ciągle pracować i dawać z siebie sto procent. Byłem także cały czas skoncentrowany na tym, co mam robić, nie patrząc na to, co inni mówią i myślą - przyznał skoczek.

Na pewno ten sukces smakuje dojrzale. Nie wiem, czy było to takie pewne i zaplanowane. Z konkursu na konkurs czułem się coraz lepiej, a te skoki zaczynały fajnie wyglądać. W tym sporcie jednak nie można niczego założyć. Dopóki nie skończą się zawody, nie przejdzie się kontroli sprzętu, to wszystko jest otwarte. Staram się nie myśleć, co ludzie sobie planują, a skupiać na tym, co mam zrobić - dodał