FIS długo zwlekał z podjęciem decyzji. Jednak ostatecznie dyrektor Pucharu Świata, Walter Hofer nie miał innego wyjścia po tym jak premier Norwegii wydał zakaz organizacji zawodów sportowych.

W ten sposób Polacy przedwcześnie zakończyli sezon i mogą wracać do kraju, ale jak się okazuje nie jest to takie proste. Czekamy na informacje w sprawie powrotu. Mamy problemy z powrotem, dlatego zwróciliśmy się w tej sprawie do premiera i prezydenta – powiedział dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej Adam Małysz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".