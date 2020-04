"Planuję jeszcze przez dwa lata skakać. Stawiam sobie jeszcze dwa duże cele - udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku i w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022" - powiedział jeden z największych rywali Adama Małysza.

Ammann już od lat nie jest w swojej szczytowej formie. Największe sukcesy - po dwa złote medale olimpijskie - świętował w 2002 roku w Salt Lake City i osiem lat później w Vancouver.

W minionym, skróconym przez pandemię koronawirusa sezonie zajął 35. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

"Wyciągam jednak wnioski i to właśnie one pchają mnie do tego, by kontynuować karierę" - dodał zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2009/10.