34-letni Bratli pracował wcześniej z najmłodszymi zawodnikami w norweskim klubie Fossum IF. Podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (2018) prowadził kadrę Chinek, następnie był członkiem sztabu czeskich biathlonistów, a ostatnio znów pracował w Chinach, wspólnie m.in. z Ole Einarem Bjoerndalenem oraz byłym trenerem polskich zawodniczek Tobiasem Torgersenem.

Tobias o pracy w Polsce wypowiadał się w samych superlatywach. Wiem, że macie silną kadrę kobiet, ale zauważyłem też jaki postęp zrobili w ostatnich dwóch latach panowie. Cieszę się, że będę mógł być częścią tej drużyny – ocenił Bratli, cytowany w komunikacie polskiej federacji.

Dodał, że nie chce składać żadnych deklaracji. Najpierw muszę bliżej poznać zawodników i ich perspektywę. Patrząc długofalowo, chciałbym żebyśmy dorównywali poziomem żeńskiej części reprezentacji. Nie będzie to łatwe, bo Polki już dziś należą do czołówki – stwierdził Norweg, który w 2005 wywalczył trzy złote medale MŚ juniorów w Kontiolahti. Potem jego karierę przerwały definitywnie problemy zdrowotne w 2016 roku.

Wiele lat walki o powrót do wysokiej formy dały mi doświadczenie, które teraz staram się wykorzystywać w pracy trenerskiej. Moja przeszłość pozwala mi lepiej zrozumieć potrzeby zawodników. Dzięki temu wydaje mi się, że jestem w stanie skuteczniej komunikować się z moimi podopiecznymi – powiedział Bratli.

Prezes Polskiego Związku Biathlonu Zbigniew Waśkiewicz powiedział PAP, że były brane pod uwagę także dwie inne kandydatury.

Bratli wydał nam się optymalny we wszystkich aspektach, także pod względem młodego wieku. Uznaliśmy, że łatwiej będzie mu zbudować relacje z zawodnikami. Polecił go nam szef czeskiej federacji, a Tobias Torgersen nam tę kandydaturę podpowiedział. Chcemy przed igrzyskami zainwestować w męską grupę, zobaczymy, co z tego wyniknie – wyjaśnił prezes.

Nowy szkoleniowiec „spotka” się kadrowiczami najpierw online, z racji ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa.

Gdyby teraz przyjechał do Polski, musiałby przejść kwarantannę. W maju zawodnicy będą trenowali indywidualnie, chyba że wcześniej radykalnie się zmienią przepisy – zakończył Waśkiewicz.

56-letni Kołodziejczyk podał się do dymisji, bo uznał, że zrealizował postawione przed nim zadanie.

Były szkoleniowiec jest związany z polskim biathlonem od wielu lat. Między 2011 a 2017 rokiem opiekował się żeńską kadrą, a w tym okresie jego podopieczne zdobyły łącznie cztery medale mistrzostw świata. Był także wcześniej odpowiedzialny za młodzieżową kadrę kobiet, natomiast z mężczyznami pracował od sierpnia 2018 roku.

Miał doprowadzić do poprawy rezultatów reprezentantów. Udało się im w tym czasie awansować w klasyfikacji Pucharu Narodów o sześć miejsc. Choć w skali międzynarodowej wyniki biało-czerwonych minionej zimy nie były imponujące, był to jeden z najlepszych sezonów polskich biathlonistów od lat. Po raz pierwszy od półtorej dekady trzech zawodników zdobyło punkty Pucharu Świata, a w Pucharze Narodów podopieczni Kołodziejczyka awansowali z 23. na 17. pozycję. To oznacza, że w sezonie 2020/21 w zawodach indywidualnych PŚ będzie mogło wziąć udział czterech, a nie jak dotychczas trzech Polaków.

Na początku kwietnia doszło do zmiany prezesa w Polskim Związku Biathlonu. Dagmarę Gerasimuk zastąpił Waśkiewicz. Było to konieczne w połowie kadencji, bowiem Gerasimuk objęła stanowisko pierwszego w historii dyrektora rozwoju Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). Waśkiewicz był ostatnio dyrektorem sportowym związku. 4 maja ma zostać rozstrzygnięty konkurs na jego następcę.

Kolejny sezon PŚ ma się rozpocząć 28-29 listopada w fińskim Kontiolahti.