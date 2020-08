Zgrupowanie hokejowej reprezentacji odbyło się od 19 do 26 lipca w Warszawie. Przebywało na nim 46 osób, w tym 34 zawodników. Jako pierwszy pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 miał napastnik Damian Kapica, potem okazało się, że zakażeni zostali także Arkadiusz Kostek z JKH Jastrzębie i Filip Komorski z GKS Tychy.

We wtorek poinformowano, że w sumie zainfekowanych zostało 11 osób, w tym trener kadry Robert Kalaber. Ta liczba może się zmienić, bowiem wielu uczestników obozu wciąż czeka na wynik badań.

W tym gronie jest bramkarz Stoczniowca Kieler, który po powrocie z Warszawy dołączył do ćwiczących kolegów z zespołu. Gdańszczanie zawiesili zajęcia do czasu uzyskania przez niego wyniku testu - ma być znany w środę i jeśli będzie negatywny, podopieczni trenera Krzysztofa Lehmanna powinni wrócić tego dnia do treningów.

W innych przypadku hokeistów i sztab szkoleniowy czeka kwarantanna oraz badania na obecność koronawirusa.