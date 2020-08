Drugi raz z rzędu zespół z Waszyngtonu odpadł w pierwszej rundzie play off. Decyzja szefów klubu oznacza, że jeden z najlepszych hokeistów ligi NHL Rosjanin Aleksandr Owieczkin, występujący w Capitals od 2005 roku (z sezonową przerwą na Dynamo Moskwa) będzie miał siódmego szkoleniowca w karierze. Co ciekawe jednym z nich był trener Islanders Barry Trotz, który wcześniej doprowadził klub ze stolicy do pierwszego w historii triumfu w Pucharze Stanleya.

O rozstaniu Trotza z Washington zadecydowały względy finansowe, w tym pułap wynagrodzeń, tzw. salary cup.

49-letni Reirden jest pierwszym trenerem zwolnionym po wznowieniu sezonu NHL z powodu pandemii koronawirusa.

Do marca szkoleniowców zwolniło osiem zespołów.

Obecnie mecze odbywają się w dwóch miastach - drużyny Konferencji Wschodniej grają w Toronto, a te z Zachodu - w Edmonton.