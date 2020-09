"Gwiazdy" mają szansę nawiązać do największych sukcesów sprzed dwóch dekad. W 1999 roku zdobyły Puchar Stanleya, wygrywając z Buffalo Sabres 4-2. W następnym sezonie w walce o trofeum uległy New Jersey Devils 2-4.

Reklama

Po 20 latach przerwy znów są w wielkim finale NHL i czekają na rywala. W decydującej rozgrywce play off na Wschodzie zespół Tampa Bay Lightning prowadzi z New York Islanders 3-1.

Czwarte i ostatnie zwycięstwo Stars nad Golden Knights w Edmonton (tam odbywa się decydująca faza sezonu, przerwanego na wiele tygodni z powodu pandemii koronawirusa) wcale nie przyszło łatwo. Po golach Chandlera Stephensona w 9. minucie i Reilly’ego Smitha w 41. "Złoci Rycerze" wygrywali 2:0.

Taki wynik utrzymał się do 50. minuty, kiedy kontaktową bramkę zdobył Jamie Benn. „Gwiazdy” poszły za ciosem i sześć minut później do remisu doprowadził Kiviranta. Z kolei na początku dogrywki (3.36 min) o sukcesie ekipy z Dallas przesądził Denis Gurianow. Dla 23-letniego debiutanta było to dziewiąte trafienie w obecnej fazie play off.

"To nie do opisania uczucie, gdy jesteś na ławce i widzisz krążek wpadający do siatki. Słowa nie mogą wyrazić emocji, których doświadczasz. Awans do finału Pucharu Stanleya jest wyjątkowy" – przyznał trener Dallas Stars Rick Bowness.

Z kolei szkoleniowiec pokonanych Peter DeBoer dodał: "Nie spodziewałem się, że dzisiaj przegramy. Mecz był podobny do innych w serii. Niestety, nie wykorzystujemy sytuacji. Gratuluję przeciwnikom".

Po raz kolejny zawodnicy z Las Vegas oddali więcej strzałów od rywali – 36:26, lecz znów bardzo dobrze spisywał się między słupkami Anton Chudobin. Łącznie w finale konferencji obronił 153 uderzenia i znakomicie zastąpił kontuzjowanego Bena Bishopa.

"To szalony rok, ale trzymamy się razem jako zespół i udaje nam się grać dobry hokej. Zawsze potrafimy też jakoś wypracować sobie drogę do zwycięstwa. I to się liczy" - stwierdził Benn.

Bardzo niezadowolony był Reilly, który gra w Golden Knights od momentu powstania drużyny w 2017 roku. "Przegapiliśmy okazję, bowiem graliśmy na dobrym poziomie, a jedynym celem było wywalczenie Pucharu Stanleya"