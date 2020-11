W weekend zakończyły się w USA wewnętrzne kwalifikacje. Jones miała na tyle dobre wyniki, że dostała się do 10-osobowej kadry. Na razie ekipa Stanów Zjednoczonych nie zamierza lecieć do Europy na zawody Pucharu Świata. Wraca do Lake Placid, gdzie będzie przygotowywać się do startów po Nowym Roku.

Jones już trzykrotnie startowała w igrzyskach. Dwa razy w letnich jako lekkoatletka - w Pekinie (2008) i Londynie (2012). Potem postanowiła swoich sił w bobslejach i dostała powołanie do Pjongczangu (2014).