Prowadzi, tak jak w klasyfikacji generalnej PŚ, Norweg Halvor Egner Granerud, który w szwajcarskim Engelbergu odniósł czwarte i piąte z rzędu pucharowe zwycięstwo. Na koncie Graneruda są 63 tys. CHF (ok. 260 200 zł).

Żyła stanął w niedzielę na trzecim stopniu podium zawodów w Szwajcarii. W sobotę na drugim miejscu rywalizację zakończył trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który na liście płac jest siódmy z 25 250 CHF (ok. 104 300 zł). Wyprzedza go o dwa miejsca dwukrotny mistrz świata Dawid Kubacki, który zarobił 28 tys. CHF (ok. 115 600 zł).

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PS po 8 z 39 zawodach (kwoty we frankach szwajcarskich i złotych):

1.Halvor Egner Granerud (Norwegia) 63 000 CHF (ok. 260 200 zł)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 54 800 (ok. 226 300)

3. Pius Paschke (Niemcy) 29 700 (ok. 122 600)

4. Piotr Żyła 28 250 (ok. 116 700)

5. Dawid Kubacki 28 000 (ok. 115 600)

…

7. Kamil Stoch 25 250 (ok. 104 300)

20. Klemens Murańka 9050 (ok. 37 400)

21. Andrzej Stękała 8800 (ok. 36 300)

27. Aleksander Zniszczoł 5800 (ok. 24 000)

49. Maciej Kot 1650 (ok. 6800)

50. Jakub Wolny 1600 (ok. 6600)

62. Stefan Hula 200 (ok. 825)

64. Tomasz Pilch 100 (ok. 410)