Tuż po wyjściu z progu norweski skoczek stracił panowanie nad trajektorią lotu i z wielkim impetem runął na zeskok.

Siła i dynamika zdarzenia budzi grozę. Tym większą, że ciało zawodnika bezwładnie koziołkowało zsuwając się w dół.

Nieprzytomny został zniesiony na noszach i przetransportowany do szpitala. Według komunikatów stan jego zdrowia jest stabilny.

Znany jest natomiast skład, który rywalizować będzie w drugiej serii zawodów. Brakuje na tej liście Dawida Kubackiego i Kamila Stocha - obydwaj zajęli miejsca tuż poza pierwszą trzydziestką i nie zakwalifikowali się do drugiej serii, co martwi zwłaszcza w kontekście walki o drugie miejsce, które zajmuje w klasyfikacji generalnej Stoch. Wygląda na to, że będzie o nie trwała ostra walka, bo naciskający Polaka Marcis Eisenbichler skacze w Planicy znakomicie. Najlepszy z Polaków - Piotr Żyła - zajmuje piętnastą lokatę.

Kubacki oraz Stoch skoczyli po 200,5 m i zostali sklasyfikowani, odpowiednio, na 31. i 32. miejscu. Przepadł także pewny już Kryształowej Kuli 37. Norweg Halvor Egner Granerud (199,5 m).

Kobayashi (235,5 m) o 12,3 pkt wyprzedza Słoweńca Domena Prevca (231,5 m).

Piotr Żyła uzyskał 214,5 m. Do drugiej serii awansowali także 19. Jakub Wolny (215 m) i 22. Andrzej Stękała (216,5 m ). Trwa druga seria.