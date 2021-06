Hokeiści Tampa Bay Lightning wygrali z New York Islanders 2:1 i wyszli na prowadzenie w półfinale ligi NHL. Zwycięskiego gola strzelił Brayden Point, dla którego było to już jedenaste trafienie w w fazie play off. Decydującą bramkę zdobył 20 sekund przed końcem drugiej tercji.

Walka toczy się do czterech zwycięstw. Na razie jest bilans 2-1 dla Tampa Bay. Reklama Point jest liderem strzelców tegorocznych play off, a na listę wpisał się w sześciu kolejnych spotkaniach. W XXI wieku zrobił to wcześniej tylko jeden zawodnik - Martin Havlat w 2006 roku. A rekord należy do Reggiego Leacha, który w 1997 roku strzelił w 10 meczach z rzędu dla Philadelphia Flyers. Point to bardzo ważny zawodnik dla Tampa Bay. Nie tylko w tym sezonie błyszczy na lodzie, ale już w ubiegłym roku zdobył decydującego gola w finale z Dallas Stars. I to właśnie drużyna Jona Coopera sięgnęła po Puchar Stanleya. Kolejne spotkanie tej serii odbędzie się w Nowym Jorku w sobotę. To dobra wiadomość dla obrońców tytułu, bo dotychczas wygrali sześć z siedmiu wyjazdowych meczów.