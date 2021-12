Po pierwszej, bezbramkowej tercji, w drugiej "Wyspiarze" triumfowali 3:1. Między innymi w 35. minucie, w odstępie 27 sekund, gole dla gości (na 2:1 i 3:1) zdobyli Oliver Wahlstroem i Anders Lee.

W ostatniej odsłonie zawodnicy Islanders "pilnowali" rezultatu, podwyższając prowadzenie na 4:1 i 5:2. Ostatecznie wygrali różnicą dwóch goli.

Identycznym wynikiem zakończyło się spotkanie San Jose Sharks - Calgary Flames (5:3). Hat-trickiem - czwartym w karierze (ale też pierwszy od blisko trzech lat) - w zespole "Rekinów" popisał się Tomas Hertl.

Gospodarze przegrywali z "Płomieniami" 1:3, jednak w końcówce drugiej części rywalizacji Hertl zanotował trafienie na 4:3, a w ostatniej minucie strzelił też bramkę na 5:3.

Drużyna Toronto Maple Leafs wygrywała z Columbus Blue Jackets 3:0 po pierwszej tercji i 5:1 po drugiej (dwa gole i asysta Austona Matthewsa), a tymczasem niewiele zabrakło, aby doszło do dogrywki. Przyjezdni rozpoczęli pogoń zaraz po rozpoczęciu decydującej części i już w 41. minucie kontaktową bramkę uzyskał Oliver Bjoerkstrand. To był jego drugi gol.

"Niebieskie Kurtki" walczyły do końca i poprawiły wynik na 4:5 (Sean Kuraly i Max Domi).

Broniący tytułu Tampa Bay Lightning rzutem na taśmę odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Montreal Canadiens 3:2. W 58. do remisu doprowadził Corey Perry, zaś w 60. trzeciego gola dla mistrzów NHL strzelił Ondrej Palat. Do końcowej syreny brakowało zaledwie 38 sekund.

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Edmonton Oilers - Minnesota Wild 1:4

Chicago Blackhawks - New York Rangers 2:6

St. Louis Blues - Florida Panthers 4:3 (po dogrywce)

Detroit Red Wings - Nashville Predators 2:5

Buffalo Sabres - Anaheim Ducks 0:2

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 5:4

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:3

Ottawa Senators - New York Islanders 3:5

Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 2:4

San Jose Sharks - Calgary Flames 5:3



Tabele:



Atlantic Division



1. Toronto Maple Leafs 18 7 2 85 66 38

2. Florida Panthers 17 4 4 96 71 38

3. Tampa Bay Lightning 16 5 4 84 67 36

4. Detroit Red Wings 13 10 3 73 83 29

5. Boston Bruins 12 8 1 61 56 25

6. Buffalo Sabres 8 14 3 70 92 19

7. Montreal Canadiens 6 18 3 61 96 15

8. Ottawa Senators 7 16 1 63 93 15



Metropolitan Division



1. Washington Capitals 16 4 6 92 65 38

2. New York Rangers 17 4 3 74 59 37

3. Carolina Hurricanes 17 6 1 79 54 35

4. Pittsburgh Penguins 12 8 5 75 68 29

5. Columbus Blue Jackets 13 11 0 80 80 26

6. New Jersey Devils 9 9 5 67 79 23

7. Philadelphia Flyers 8 11 4 56 79 20

8. New York Islanders 6 10 5 43 64 17



Central Division



1. Minnesota Wild 18 6 1 96 72 37

2. St. Louis Blues 13 8 4 84 73 30

3. Nashville Predators 14 10 1 73 70 29

4. Colorado Avalanche 13 7 2 92 76 28

5. Winnipeg Jets 12 9 4 76 72 28

6. Dallas Stars 13 7 2 64 59 28

7. Chicago Blackhawks 9 14 2 56 81 20

8. Arizona Coyotes 5 18 2 44 93 12



Pacific Division



1. Calgary Flames 15 6 5 84 56 35

2. Anaheim Ducks 14 8 5 89 78 33

3. Edmonton Oilers 16 8 0 87 74 32

4. San Jose Sharks 14 11 1 71 71 29

5. Vegas Golden Knights 14 10 0 81 73 28

6. Los Angeles Kings 10 10 4 64 67 24

7. Seattle Kraken 9 14 2 73 90 20

8. Vancouver Canucks 9 15 2 64 80 20



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.