Zespół Jets wygrał pierwszą i drugą tercję po 3:2, zaś ostatnią 2:0. Scheifele wpisał się na listę strzelców w 2., 40. i 50. minucie. Natomiast dwie bramki uzyskał Nikolaj Ehlers. Scheifele popisał się czwartym hat-trickiem w karierze i pierwszym od prawie dwóch lat.

Spotkanie miało bardzo ciekawy przebieg, bowiem "Diabły" ze stanu 0:3 potrafiły wyjść na prowadzenie 4:3.

Przegrywaliśmy 0:3, ale twardo walczyliśmy. W pewnym momencie pojawiło się jednak zmęczenie, a potem i frustracja - stwierdził trener Devils Lindy Ruff.

Ekipa Devils po drugiej odsłonie zmieniła bramkarza - Jonathana Berniera (obronił 26 z 32 strzałów) zastąpił Mackenzie Blackwood (6/8).

W Glendale zawodnicy Arizona Coyotes ulegli Vegas Golden Knights 1:7, chociaż po ośmiu minutach był remis 1:1. Po pierwszej odsłonie "Kojoty" przegrywały 1:2, a po drugiej już 1:6. Trzeciego gola straciły grając w liczebnej przewadze.

Dwa trafienia dla "Złotych Rycerzy" zanotował Max Pacioretty. W drugim meczu sezonu złamał nogę i pauzował w 17 kolejnych, a po powrocie zdobył sześć punktów (po trzy gole i asysty) w sześciu występach.

Odkąd Golden Knights dołączyli do ligi NHL w 2017 roku, wygrali 15 z 21 spotkań z Coyotes.

Debiutująca w rozgrywkach drużyna Seattle Kraken pokonała Edmonton Oilers 4:3. W 500. występie w NHL Niemiec Leon Draisaitl strzelił gola na 1:1, ale "Nafciarze" wracali do domu bez punktów.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



New York Rangers - San Jose Sharks 1:0

Winnipeg Jets - New Jersey Devils 8:4

Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 1:7

Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:4 (po karnych)

Seattle Kraken - Edmonton Oilers 4:3



Tabele:



Atlantic Division



1. Toronto Maple Leafs 17 6 1 74 52 35

2. Florida Panthers 16 4 3 89 64 35

3. Tampa Bay Lightning 13 5 4 71 62 30

4. Detroit Red Wings 12 9 3 67 75 27

5. Boston Bruins 12 8 0 59 53 24

6. Buffalo Sabres 8 12 3 68 84 19

7. Montreal Canadiens 6 17 2 56 89 14

8. Ottawa Senators 5 15 1 51 81 11



Metropolitan Division



1. Washington Capitals 14 4 6 85 61 34

2. New York Rangers 15 4 3 65 55 33

3. Carolina Hurricanes 15 6 1 69 50 31

4. Pittsburgh Penguins 10 8 5 65 66 25

5. Columbus Blue Jackets 12 9 0 69 68 24

6. New Jersey Devils 9 9 4 65 76 22

7. Philadelphia Flyers 8 9 4 50 65 20

8. New York Islanders 5 10 3 33 54 13



Central Division



1. Minnesota Wild 16 6 1 88 68 33

2. St. Louis Blues 12 8 3 77 66 27

3. Winnipeg Jets 11 8 4 68 65 26

4. Dallas Stars 12 7 2 60 58 26

5. Colorado Avalanche 12 7 1 80 65 25

6. Nashville Predators 12 10 1 64 65 25

7. Chicago Blackhawks 8 12 2 49 70 18

8. Arizona Coyotes 5 17 2 43 89 12



Pacific Division



1. Calgary Flames 15 4 5 79 48 35

2. Edmonton Oilers 16 6 0 85 65 32

3. Anaheim Ducks 13 8 4 84 74 30

4. San Jose Sharks 13 10 1 62 62 27

5. Vegas Golden Knights 13 10 0 78 71 26

6. Los Angeles Kings 9 9 4 59 62 22

7. Seattle Kraken 9 13 2 72 84 20

8. Vancouver Canucks 8 14 2 59 76 18



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.