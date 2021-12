Gole dla ekipy gości zdobyli Kevin Hayes, Max Willman, Sean Couturier i James van Riemsdyk, a bramkarz Carter Hart popisał się aż 41 udanymi interwencjami. To pierwsze zwycięstwo Flyers od 16 listopada.

Autorami trafień dla gospodarzy, którzy wygrali wcześniej trzy mecze z rzędu, byli Max Pacioretty, który wpisał się na listę strzelców dwukrotnie oraz William Karlsson.

Aż 10 goli padło w Denver, gdzie zawodnicy Colorado Avalanche pokonali Detroit Red Wings 7:3. Dwie bramki miejscowym zapewnił Andre Burakovsky, a pozostałe - Cale Makar, Nathan MacKinnon, J.T. Compher, Sam Girard i Darren Helm. Trzy asysty zaliczył z kolei Devon Toews. "Lawiny" utrzymują wysoką formę strzelecką. Był to bowiem trzeci mecz z rzędu, w którym zanotowali siedem trafień.

W piątek na nudę nie mogli narzekać bramkarze obu ekip. Występujący w barwach Avalanche Darcy Kuemper zatrzymał 37 strzałów, a grający w zespole gości Alex Nedeljkovic o jeden mniej. Gole dla Red Wings zdobyli Filip Hronek, Joey Veleno i Władisław Namiestnikow.

Z szóstą porażką z rzędu pogodzić się musieli hokeiści Buffalo Sabres, którzy ulegli na własnym lodowisku New York Rangers 1:2. Z znacznie lepszym nastroju są ich rywale, którzy wygrali osiem z ostatnich dziewięciu spotkań.

Wyjazdową wygraną zanotowali też zawodnicy Florida Panthers, którzy okazali się lepsi od Arizona Coyotes 3:1. Wszystkie bramki padły w inauguracyjnej tercji, a dwa pierwsze trafienia goście zdobyli w odstępie zaledwie 10 sekund. "Pantery" tym samym jako pierwszy klub w NHL zgromadził w tym sezonie 40 punktów.

Wyniki piątkowych meczów hokejowej ligi NHL:



Buffalo Sabres - New York Rangers 1:2

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:4

New Jersey Devils - Nashville Predators 2:3

Arizona Coyotes - Florida Panthers 1:3

Colorado Avalanche - Detroit Red Wings 7:3

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 4:3 (po karnych)

Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers 3:4



tabele:

Atlantic Division



1. Florida Panthers 18 4 4 99 72 40

2. Toronto Maple Leafs 18 8 2 88 71 38

3. Tampa Bay Lightning 17 5 4 89 70 38

4. Detroit Red Wings 13 12 3 78 96 29

5. Boston Bruins 13 8 2 65 60 28

6. Buffalo Sabres 8 15 3 71 94 19

7. Montreal Canadiens 6 19 3 61 98 15

8. Ottawa Senators 7 16 1 63 93 15



Metropolitan Division



1. New York Rangers 18 5 3 79 67 39

2. Washington Capitals 16 5 6 94 69 38

3. Carolina Hurricanes 18 6 1 81 55 37

4. Pittsburgh Penguins 13 8 5 79 70 31

5. Columbus Blue Jackets 13 11 1 81 82 27

6. New Jersey Devils 10 10 5 72 82 25

7. Philadelphia Flyers 9 12 4 60 85 22

8. New York Islanders 6 11 5 46 68 17



Central Division



1. Minnesota Wild 19 6 1 101 74 39

2. Nashville Predators 16 10 1 80 75 33

3. Colorado Avalanche 15 7 2 106 82 32

4. St. Louis Blues 14 8 4 90 75 32

5. Winnipeg Jets 13 9 5 82 76 31

6. Dallas Stars 13 9 2 68 68 28

7. Chicago Blackhawks 10 14 2 58 81 22

8. Arizona Coyotes 5 19 2 45 96 12



Pacific Division



1. Calgary Flames 15 6 6 85 58 36

2. Anaheim Ducks 15 8 5 91 79 35

3. Edmonton Oilers 16 9 0 89 77 32

4. Vegas Golden Knights 15 11 0 89 81 30

5. San Jose Sharks 14 12 1 73 76 29

6. Los Angeles Kings 11 10 4 68 67 26

7. Vancouver Canucks 11 15 2 70 84 24

8. Seattle Kraken 9 15 2 73 93 20



W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.